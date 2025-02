Petrobras vende combustível para navio com conteúdo renovável em Cingapura

SÃO PAULO (Reuters) - A Petrobras informou nesta sexta-feira que vendeu uma carga de combustível de navios com 24% de conteúdo renovável no mercado asiático de "bunker", em comercialização com a fornecedora licenciada em Cingapura Golden Island, com entrega prevista para este mês.

Segundo a estatal, o produto foi formulado através de uma mistura de 76% de óleo combustível mineral, oriundo, predominantemente, das refinarias da Petrobras; e 24% de UCOME, biocombustível originado do processamento de óleo de cozinha usado (UCO), conforme comunicado.

A primeira venda de VLSFO (Very Low Sulfur Fuel Oil) com 24% de conteúdo renovável (B24) foi negociada pela Petrobras Singapore e o produto, formulado nas instalações do terminal Jurong Port Universal Terminal, em Cingapura.