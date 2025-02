Haddad diz que política monetária tem que ter sabedoria e não pode jogar país em recessão

Ele também disse que a eleição do presidente Donald Trump nos Estados Unidos fez o dólar se valorizar no mundo inteiro, o que impacta preços, mas agora a moeda norte-americana está perdendo força.

Ao longo da entrevista, Haddad buscou contrapor dados da atual gestão com os do governo anterior, repetindo que indicadores da presidência de Jair Bolsonaro foram piores do que os observados neste momento, citando preços de combustíveis, inflação em geral e política tributária.

O ministro ainda disse que o governo tem tentado corrigir distorções no déficit das contas públicas e citou que um dos focos de Lula é reduzir benefícios ficais da fatia mais rica da população.

(Por Bernardo Caram)