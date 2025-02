Presidente do Fed de Chicago reitera que juros estarão "bem" mais baixos em 12 a 18 meses

(Reuters) - O presidente do Federal Reserve de Chicago, Austan Goolsbee, disse nesta sexta-feira acreditar que a taxa de juros do banco central dos Estados Unidos estará "bem" mais baixa em 12 a 18 meses, embora a velocidade com que o Fed reduzirá os custos de empréstimos dependerá da rapidez com que a inflação cairá a partir de agora e da grande incerteza atual sobre o impacto da política tarifária do governo Trump.

"Acho que estamos no caminho de volta para 2% no que se refere à inflação", disse Goolsbee ao Yahoo! Finance, acrescentando que ele acha que a taxa de desemprego de 4% em janeiro mostra que a economia está "se estabilizando" em pleno emprego. "E à medida que a inflação diminui, podemos reduzir a taxa de juros de forma proporcional."

(Por Ann Saphir)