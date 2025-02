Relatório de Política Monetária do Fed destaca estado sólido da economia dos EUA

Por Michael S. Derby

(Reuters) - O mais recente Relatório de Política Monetária do Federal Reserve destacou a posição sólida da economia dos Estados Unidos em meio a uma política monetária que será orientada pelos próximos dados econômicos.

O documento, divulgado nesta sexta-feira, antes do depoimento do chair do Fed, Jerome Powell, perante o Congresso na próxima semana, afirmou que as autoridades do banco central dos EUA continuam comprometidas em levar a inflação de volta à meta de 2% e observou que, quando se trata de mudanças nos juros, as autoridades "avaliarão cuidadosamente os próximos dados, a evolução das perspectivas e o equilíbrio dos riscos".