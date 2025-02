Sequoia conclui venda da Moove Portugal por 1 euro; faz reorganização

Segundo a Sequoia, a empresa em Portugal teve receita líquida de apenas 486,7 mil euros em 2024, sem apurar lucro no exercício, e um laudo de avaliação independente concluiu que o valor justo da empresa é de 10,6 mil euros, enquanto o custo de encerramento das atividades e liquidação está estimado em 143,9 mil euros, incluindo desligamentos, multas contratuais e desmontagem do galpão.

"Visando focar nas integrações e nas operações do Grupo Move3 Sequoia no Brasil, a administração aprovou a venda para o atual administrador", disse a companhia no comunicado.

Em paralelo, também foi aprovada incorporação da Levoo e da Rodoê pela Carriers Logística e Transporte e da JHO pela Transportadora Americana, conforme o documento.

"Este movimento representa para o Grupo redução de custos com obrigações acessórias, simplificações dos processos de back-office, entre outros", disse.

Em aviso separado, a empresa anunciou a aprovação de aumento do capital social de até R$ 130 milhões, desde que atingida a subscrição mínima de R$ 110 milhões, nos termos de seu plano de recuperação extrajudicial, a ser integralizadas por credores e demais acionistas em razão do direito de preferência.

Serão emitidas, ao menos, 13,75 milhões de ações e, no máximo, 16,25 milhões, ao preço de R$8 por papel.