Trump diz que anunciará tarifas recíprocas para muitos países na próxima semana

(Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta sexta-feira que anunciará tarifas recíprocas sobre muitos países na próxima semana.

Falando na Casa Branca ao lado do primeiro-ministro japonês, Shigeru Ishiba, Trump disse que os dois líderes também discutirão sobre a U.S. Steel.

Uma oferta de compra da U.S. Steel pela Nippon Steel, no valor de US$ 14,9 bilhões, foi bloqueada no mês passado pelo ex-presidente Joe Biden.