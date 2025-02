UE deve lançar compra conjunta de hidrogênio em setembro

Por Eric Onstad e Kate Abnett

LONDRES/BRUXELAS (Reuters) - A União Europeia lançará sua plataforma de compras conjuntas para recursos críticos com compra de hidrogênio em setembro, disseram três fontes da UE à Reuters.

As compras de minerais críticos virão em seguida, possivelmente no terceiro trimestre, enquanto a de gás será a última, sem prazo definido, disseram as três fontes, que não quiseram ser identificadas.