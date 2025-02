Wall St recua com expectativa de cautela no Fed após dados de emprego nos EUA

(Reuters) - Os principais índices de Wall Street recuavam nesta sexta-feira, com os investidores esperando que o Federal Reserve adote uma postura mais cautelosa em relação à taxa de juros após os mais recentes dados sobre empregos.

Um relatório do Departamento do Trabalho mostrou que a economia dos Estados Unidos criou 143.000 vagas de emprego em janeiro, em comparação com um aumento de 170.000 esperado pelos economistas.

Já a taxa de desemprego caiu para 4%, em comparação com as expectativas de que ficaria inalterada em 4,1%, enquanto a economia criou 598.000 empregos a menos nos 12 meses até março do que o estimado anteriormente.