Boeing alerta funcionários de programa espacial sobre demissões

SEATTLE (Reuters) - A Boeing alertou neste sábado sobre demissões em seu programa de foguetes Sistema de Lançamento Espacial. Serão cerca de 400 posições a menos, em linha com as revisões do programa Artemis, da Nasa, e as expectativas de custos.

A empresa disse que emitirá nas próximas semanas avisos de demissões com 60 dias de antecedência aos funcionários afetados.

“Estamos trabalhando com nossos clientes e buscando oportunidades para realocar funcionários em nossa empresa para minimizar a perda de empregos”, disse um porta-voz da Boeing por e-mail.