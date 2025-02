Juiz bloqueia acesso de departamento de Musk a sistemas de pagamento do governo dos EUA

Por Nate Raymond

(Reuters) - Um juiz bloqueou temporariamente neste sábado o acesso da equipe do Departamento de Eficiência Governamental (Doge, na sigla em inglês), de Elon Musk, e de nomeados pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, aos sistemas do governo usados para processar trilhões de dólares em pagamentos, citando o risco de que informações confidenciais possam ser divulgadas indevidamente.

O juiz Paul Engelmayer, em Manhattan, emitiu a ordem depois que uma coalizão de 19 Estados norte-americanos, em sua maioria com governadores democratas, entrou com uma ação na sexta-feira, argumentando que o Doge não tem poder legal para acessar os sistemas do Departamento do Tesouro.