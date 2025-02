Inflação ao consumidor da China atinge maior nível em cinco meses, mas deflação ao produtor persiste

PEQUIM (Reuters) - A inflação ao consumidor da China acelerou para o seu maior nível em cinco meses em janeiro, enquanto a deflação dos preços ao produtor persistiu, refletindo os gastos mistos dos consumidores e a fraca atividade industrial.

Segundo analistas, é provável que as pressões deflacionárias persistam na China neste ano, a menos que as autoridades consigam impulsionar a demanda doméstica, à medida que as tarifas impostas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre produtos chineses aumentam a pressão sobre Pequim para estimular o crescimento do país.

O índice de preços ao consumidor subiu 0,5% no mês passado na base anual, acelerando em relação ao ganho de 0,1% de dezembro, mostraram dados do Escritório Nacional de Estatísticas no sábado, acima do aumento de 0,4% estimado em pesquisa da Reuters com economistas.