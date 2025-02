Trump diz que EUA podem ter dívida menor do que se pensa

(Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse neste domingo que o país pode ter uma dívida menor do que se pensa e que isso pode ser devido a fraudes relacionadas ao seu pagamento.

Trump estava falando a repórteres a bordo do Força Aérea Um enquanto voava para o Super Bowl, em Nova Orleans.

Os EUA têm atualmente uma dívida pública de US$36,2 trilhões, de acordo com o Departamento do Tesouro, que desempenha um papel central no sistema financeiro global.