Ações batem recorde na Europa com papéis de energia e tarifas dos EUA em foco

A BP, listada em Londres, saltou 7,3%, sua maior alta em diária em mais de dois anos, depois que uma reportagem afirmou que a Elliott Investment Management havia construído uma participação na empresa, aumentando as expectativas de que o investidor ativista promoverá mudanças na estratégia da gigante do setor de energia.

As ações também ajudaram o índice britânico, que tem foco em blue-chips, a atingir um recorde, enquanto os preços mais altos do petróleo auxiliaram ainda mais o setor de energia. [O/R]

No domingo, Trump disse que deve anunciar novas tarifas de 25% sobre todas as importações de aço e alumínio, juntamente com outras tarifas recíprocas sobre todos os países nesta semana.

As ações da siderúrgica ArcelorMittal caíram 0,6% e a Voestalpine perdeu 1%. As siderúrgicas europeias representam cerca de 15% das importações dos EUA.

"Nossa opinião sobre as tarifas continua sendo a de que elas causarão volatilidade, são uma ferramenta de negociação e, no final, não serão tão ruins quanto se temia. Entretanto, vemos espaço para mais volatilidade nas próximas semanas, com a Europa provavelmente sendo o próximo alvo das tarifas", disse Mohit Kumar, economista da Jefferies.

A presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, disse que os atritos comerciais devem tornar as perspectivas de inflação da zona do euro "mais incertas".