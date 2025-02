Ações da China e de Hong Kong sobem com impulso da DeepSeek ao setor de tecnologia

As ações relacionadas à IA lideraram os ganhos devido ao otimismo contínuo em torno do DeepSeek. A fabricante de chips Cambricon Technologies saltou 8,9% e a empresa de IA CloudWalk Technology disparou 20%, atingindo o limite superior diário de negociação.

As três maiores operadoras de telecomunicações da China - China Mobile, China Unicom e China Telecom - ganharam de 1,7% a 6,6% depois de dizerem que estavam trabalhando com o modelo de código aberto da DeepSeek para "promover a aplicação inclusiva da mais recente tecnologia de IA".

As preocupações com as tensões comerciais entre os Estados e a China também podem diminuir no curto prazo, já que os investidores cada vez mais veem as ameaças tarifárias como táticas de negociação, disseram do China Securities.

Enquanto isso, as preocupações com a deflação da China diminuíram depois que dados de domingo mostraram que a inflação ao consumidor acelerou para o seu nível mais rápido em cinco meses em janeiro, graças aos gastos com as festas de fim de ano.

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei avançou 0,04%, a 38.801 pontos.

. Em HONG KONG, o índice HANG SENG subiu 1,84%, a 21.521 pontos.