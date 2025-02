Brasil analisa resposta a tarifas dos EUA, mas ordem de Lula é primeiro negociar

"A tradição da diplomacia brasileira é de sempre primeiro a negociação, e isso fecha com o que o presidente (Lula) defende. A reciprocidade que ele defendeu é se nenhuma medida funcionar", disse à Reuters uma fonte do Palácio do Planalto, mencionando declaração de Lula de que o Brasil responderia a uma eventual taxação dos EUA com reciprocidade.

Uma segunda fonte do governo brasileiro, esta da diplomacia, apontou que não há por que o Brasil anunciar decisões sem saber o que de fato virá dos EUA, nem quando, e mencionou um discurso do ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, na semana passada, em que ele afirmou: "Não cederemos à ansiedade do ritmo vertiginoso da mídia em tempo real e das redes sociais. Tampouco nos deixaremos levar pelo imediatismo na resposta aos desafios que se apresentem. Continuaremos a nos orientar por um estilo diplomático sereno, sóbrio e pragmático".

A decisão pela negociação, no entanto, não significa que o governo brasileiro não esteja analisando possibilidades. De acordo com as fontes, diferentes ministérios vêm estudando quais poderiam ser as medidas de taxação que poderiam ser adotadas pelo Brasil e que trouxessem menor impacto para o país.

Não há, no entanto, qualquer decisão tomada, e nenhuma medida concreta foi conversada diretamente com o presidente, disse uma das fontes. A intenção é esperar o que virá de Washington, mas até agora a Casa Branca não oficializou as taxas contra aço e alumínio.

"Se sair algo concreto, o presidente deve conversar com os ministros na terça ou depois", disse uma fonte.

A reunião incluiria os ministros Fernando Haddad, da Fazenda, e Geraldo Alckmin, do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, além do chanceler Vieira.