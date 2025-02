Brasil e México adotam estratégia de esperar para ver antes de reagir à ameaça de tarifas sobre aço de Trump

A presidente mexicana, Claudia Sheinbaum, disse em uma entrevista coletiva nesta segunda-feira que seu governo “esperaria para ver se alguma coisa é anunciada hoje e, a partir daí, tomaremos uma decisão”.

Enquanto isso, o ministro da Fazenda do Brasil, Fernando Haddad, afirmou que o governo brasileiro apenas “se manifestará oportunamente com base em decisões concretas, não em anúncios que podem ser mal interpretados e revistos”.

Haddad fez os comentários após um jornal brasileiro publicar que o Brasil poderia impor tarifas sobre empresas de tecnologia dos EUA em retaliação às tarifas sobre o aço. Haddad disse que a reportagem “não estava correta”.

Em seu primeiro mandato, Trump impôs tarifas de 25% sobre o aço e 10% sobre alumínio, embora Brasil e México estivessem entre países que acabaram mais tardes isentos. Alguma das principais empresas siderúrgicas da região atendem fortemente ao mercado dos EUA.

A Ternium, que embarcou um recorde de 4,1 milhões de toneladas de aço no México no terceiro trimestre, tem as montadoras norte-americanas que constroem carros no país entre seus principais clientes. A empresa está construindo uma nova fábrica no norte do México para atender às exigências de aço do acordo comercial trilateral do México com EUA e Canadá.

As ações listadas em Nova York da Ternium subiam 0,8% na tarde desta segunda-feira. As ações da Usiminas, controlada pela Ternium, avançavam cerca de 2% nas negociações do Brasil, com apenas uma pequena porcentagem de suas remessas de aço destinadas ao exterior.