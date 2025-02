Brava vende 11 concessões no RN por US$15 mi

SÃO PAULO (Reuters) - A Brava Energia anunciou nesta segunda-feira que assinou contrato para venda de 11 concessões de óleo e gás onshore no Rio Grande do Norte ao consórcio de Azevedo e Travassos Petróleo e Petro-Victory Energy, em uma transação com valor total de 15 milhões de dólares.

O contrato prevê que todo o óleo produzido durante o período de transição seja vendido para a refinaria da Brava Energia e sua geração de caixa abatida do valor da transação e que o consórcio comprador assuma a responsabilidade pelo abandono do ativo, estimado em aproximadamente 21 milhões de dólares pela companhia.

O negócio precisa de aprovação da Agência Nacional do Petróleo (ANP), dentre outros.