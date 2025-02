BTG espera manter ritmo de crescimento de ROAE dos últimos anos, diz CEO

Por Paula Arend Laier

SÃO PAULO (Reuters) - O BTG Pactual espera continuar crescendo seu retorno ajustado anualizado sobre o patrimônio líquido médio (ROAE) próximo do ritmo dos últimos anos, afirmou nesta segunda-feira o presidente-executivo do maior banco de investimentos da América Latina, Roberto Sallouti, sem precisar um número.

"Pode ser perto do que foi esse ano. Ou pode ser perto do que foi em 2022 ou 2023", afirmou o executivo em teleconferência com analistas para comentar os resultados do último trimestre e de 2024, ano em que o banco apurou um ROAE anualizado de 23,1%, ante 22,7% no exercício anterior.