BTG Pactual tem alta de 15% no lucro do 4º tri

As receitas no quarto trimestre aumentaram em todas as cinco principais áreas de negócios do BTG, com destaque para os empréstimos corporativos, que registrou um aumento de 35%, enquanto a unidade "sales and trading" teve crescimento de 10% em relação ao ano anterior.

O retorno sobre o patrimônio líquido médio (ROAE) do BTG, um indicador de lucratividade, caiu 0,4 ponto percentual no trimestre, para 23%. Mas o ROAE do ano inteiro ficou em 23,1%, cumprindo a perspectiva divulgada anteriormente de superar o nível de 22,7% de 2023.

"Estamos confiantes em nossa capacidade de impulsionar o crescimento sustentado e expandir o ROAE", disse o banco. "Continuamos altamente otimistas quanto ao sucesso contínuo de nosso modelo de negócios."

(Por Gabriel Araujo)