CORREÇÃO-Casa dos Ventos acerta fornecimento de energia renovável para química Indovinya

SÃO PAULO (Reuters) - A geradora renovável Casa dos Ventos assinou um acordo de longo prazo para fornecer energia elétrica para as operações brasileiras da Indovinya, divisão do grupo químico tailandês Indorama Ventures, anunciaram as empresas nesta segunda-feira.

O contrato, com duração de 15 anos, prevê o suprimento de energia a partir do complexo eólico Babilônia Sul, localizado na Bahia, que possui um total de 360 megawatts (MW) de capacidade.