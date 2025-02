China se compromete a aumentar consumo e promover crescimento salarial

PEQUIM (Reuters) - A China dará maior ênfase ao estímulo do consumo e ao aumento do apoio ao seu programa de subsídios para o comércio de bens de consumo, de acordo com uma reunião de gabinete organizada pelo primeiro-ministro Li Qiang, informou a emissora nacional de televisão nesta segunda-feira.

A China atenderá melhor às necessidades de consumo de moradia e promoverá um crescimento razoável da renda salarial, de acordo com a China Central Television (CCTV).

A reunião do gabinete também disse que o país adotará medidas mais práticas e eficazes para estabilizar o investimento estrangeiro.