Confiança dos investidores da zona do euro avança em fevereiro

Por Maria Martinez

BERLIM (Reuters) - A confiança dos investidores da zona do euro subiu em fevereiro, atingindo seu ponto mais alto desde julho, segundo uma pesquisa divulgada nesta segunda-feira, com a Alemanha também se beneficiando do aumento da confiança.

O índice Sentix para a zona do euro subiu para -12,7 em fevereiro, de -17,7 em janeiro, acima da previsão de -16,3 de analistas consultados pela Reuters.