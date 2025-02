Cosan diz que parte de instalações da Moove no RJ não foram atingidas por incêndio

SÃO PAULO (Reuters) - A Cosan afirmou nesta segunda-feira que a infraestrutura logística, área de tancagem e armazéns da empresa de lubrificantes do grupo, Moove, não foram afetados por incêndio ocorrido no sábado, no Rio de Janeiro.

A companhia afirmou em fato relevante ao mercado que um plano de contingência para mitigar eventuais impactos aos clientes da Moove já está em ação.

(Por Alberto Alerigi Jr.)