Dólar tem leve baixa ante real apesar de Trump ameaçar países com tarifas

Às 17h05 na B3 o dólar para março -- atualmente o mais líquido -- cedia 0,41%, aos R$ 5,8065.

No domingo o presidente dos EUA, Donald Trump, prometeu anunciar nesta segunda-feira tarifas de 25% sobre todas as importações de aço e alumínio, que se somariam às tarifas existentes sobre metais. Além disso, afirmou que anunciará tarifas recíprocas na terça ou na quarta-feira, que entrarão em vigor quase imediatamente.

"De forma muito simples, se eles nos cobrarem, nós os cobraremos", resumiu Trump.

Em tese, a adoção de tarifas é um fator inflacionário para os EUA, com reflexos no dólar e na curva de juros norte-americana. Assim, as novas ameaças de Trump chegaram a impulsionar o dólar ante várias divisas no início do dia, incluindo o real. Às 9h04, o dólar à vista atingiu a cotação máxima de R$ 5,8236 (+0,53%).

Após este pico, no entanto, o dólar perdeu força e migrou rapidamente para o território negativo.

“Tivemos uma venda forte (de dólares) por parte de exportadores. Com a moeda acima de R$ 5,80 eles entraram vendendo, tanto no pronto (mercado à vista) quanto no futuro”, comentou durante a tarde o diretor da Correparti Corretora, Jefferson Rugik.