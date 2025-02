Dólar sobe em linha com emergentes após novas ameaças tarifárias de Trump

Trump disse no domingo que anunciará nesta segunda-feira tarifas de 25% sobre todas as importações de aço e alumínio para os EUA, que se somariam às tarifas existentes sobre metais, sem incluir mais detalhes sobre a medida.

Falando a repórteres no Força Aérea Um, o presidente também afirmou que anunciará tarifas recíprocas na terça ou quarta-feira que entrarão em vigor quase imediatamente, igualando as taxas cobradas por outros países sobre os EUA.

Esse foi o mais recente anúncio de Trump sobre a política comercial dos EUA, que ocorre na esteira da implementação de tarifas de 25% sobre os produtos de México e Canadá e de 10% sobre as importações da China na semana passada.

Enquanto Trump chegou a um acordo com os líderes dos dois vizinhos para suspender as taxas por um mês, em troca de medidas para endurecer o controle da fronteira com os EUA, a tarifa sobre a China segue em vigor, com as ações de retaliação de Pequim sendo ativadas nesta segunda.

O anúncio das tarifas sobre metais tem o potencial de afetar as exportações de uma série de parceiros comerciais dos EUA, incluindo Brasil, México, Canadá, Japão e União Europeia, que são produtores dos materiais visados por Trump.

Em relação às tarifas recíprocas, no entanto, o impacto é incerto, uma vez que Trump não forneceu detalhes sobre quais países buscará atingir com a medidas.