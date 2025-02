Governo aguardará decisão oficial dos EUA sobre tarifas para se manifestar, diz Haddad

BRASÍLIA (Reuters) - O governo Luiz Inácio Lula da Silva vai aguardar a eventual oficialização de novas medidas do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na área tarifária para posteriormente se manifestar, disse nesta segunda-feira o ministro da Fazenda, Fernando Haddad.

“O governo tomou a decisão de só se manifestar oportunamente com base em decisões concretas, não em anúncios que podem ser mal interpretados, revistos”, disse Haddad em entrevista a jornalistas.

Trump disse no domingo que introduzirá novas tarifas de 25% sobre todas as importações de aço e alumínio para os EUA, em outra grande escalada de sua reforma da política comercial do país. O Brasil é um dos principais fornecedores de aço para os EUA.