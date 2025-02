Hidrelétrica Santo Antônio bate recorde de geração com impulso das chuvas no Norte

SÃO PAULO (Reuters) - A hidrelétrica Santo Antônio, usina operada pela Eletrobras no rio Madeira, em Porto Velho (RO), bateu recorde de geração instantânea nesta segunda-feira, alcançando a potência de 3.564 megawatts (MW), em meio às chuvas sazonais que impulsionam a geração hídrica no Norte nessa época do ano.

A marca alcançada pelo empreendimento, que entrou em operação completa em 2016, ocorre após secas históricas no Madeira nos dois últimos períodos secos, que levaram a adaptações para que a usina pudesse continuar em atividade mesmo com vazão muito baixa do rio.

Com 3.568 MW de potência, Santo Antônio é uma das maiores hidrelétricas do país e opera a fio d'água (sem reservatório de acumulação), de forma que seu nível de geração está sujeito à sazonalidade das chuvas no Madeira.