Ibovespa fecha em alta com Gerdau entre os destaques de olho nos EUA

- GERDAU PN avançou 5,21%, uma vez que pode se beneficiar da medida sinalizada por Trump para aço, pois tem parte relevante das suas operações nos EUA. No setor, CSN ON subiu 1,45% e USIMINAS PNA fechou em alta de 2,14%. Ainda no radar, Anfavea divulgou que as vendas de veículos cresceram 6% em janeiro ante o mesmo período de 2024 e a produção teve avanço de 15,1% na mesma comparação.

- COGNA ON subiu 5,92%, ajudada por relatório de analistas do Santander elevando a recomendação para as ações para "outperform", citando entre os argumentos que o grupo de educação deve mostrar momentum forte nos resultados nas próximas temporadas de resultados. No setor, equipe do Santander destacou, contudo, que a sua principal escolha continua sendo YDUQS ON, que fechou em alta de 3,62%.

- SÃO MARTINHO ON encerrou em queda de 1,29%, abandonando os ganhos da abertura, em meio à análise da queda de 25% no lucro no terceiro trimestre da safra 2024/25, mas avanço de 50,4% no Ebitda ajustado, a R$1,06 bilhão. O CFO disse que o grupo, um dos maiores na produção de açúcar e etanol do Brasil, indicou nesta segunda-feira que está otimista com a sua próxima safra de cana-de-açúcar (2025/26), a partir de abril.

- BTG PACTUAL UNIT caiu 1,77%, após trocar de sinal algumas vezes durante o dia, tendo no radar resultado do último trimestre, que mostrou lucro líquido ajustado recorde de R$3,276 bilhões, mas um pouco abaixo das previsões no mercado. Analistas, porém, consideraram os números sólidos, enquanto executivos do banco esperam continuidade da expansão do ROAE neste ano, mesmo enxergando um cenário macro mais difícil.

- ITAÚ UNIBANCO PN subiu 1,09% e BRADESCO PN apurou variação positiva de 0,08%, enquanto SANTANDER BRASIL UNIT caiu 0,98%. Os três já reportaram seus resultados trimestrais. BANCO DO BRASIL ON, que ainda não divulgou o balanço do quarto trimestre e de 2024, encerrou com acréscimo de 0,14%.

- PETROBRAS PN subiu 0,68%, favorecida pelo avanço dos preços do petróleo no exterior, onde o barril de Brent fechou com elevação de 1,62%, a US$75,87.