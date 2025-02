McDonald's registra aumento das vendas globais apesar de queda nos EUA

As vendas globais aumentaram 0,4% no trimestre encerrado em 31 de dezembro, em comparação com as expectativas de um declínio de 0,63%, de acordo com dados compilados pela LSEG.

O resultado foi impulsionado por um aumento de 4,1% no segmento de negócios do McDonald's, onde os restaurantes são operados por parceiros locais, liderados pelo Oriente Médio e Japão. Os executivos da empresa disseram em uma chamada que a demanda está se estabilizando na China.

O lucro trimestral ajustado por ação de US$2,83 ficou em linha com as expectativas do mercado.