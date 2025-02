Minério de ferro sobe com melhora dos fundamentos superando ameaça de tarifas de Trump

O minério de ferro de referência de março na Bolsa de Cingapura subiu 0,76%, para US$107,15 a tonelada. No início da sessão, o contrato atingiu a máxima registrada em 16 de outubro de 2024, de US$107,5 por tonelada.

A demanda pelo principal ingrediente da fabricação de aço mostrou sinais de recuperação, sustentando os preços.

A produção média diária de metal quente na China, normalmente usada para medir a demanda de minério de ferro, aumentou 1,3% em relação à avaliação feita antes do feriado do Ano Novo Lunar, para 2,28 milhões de toneladas, entre as siderúrgicas pesquisadas, segundo dados da consultoria Mysteel.

Os mercados estiveram fechados para os feriados do Ano Novo Lunar chinês entre 28 de janeiro e 5 de fevereiro.

Os embarques dos principais fornecedores, Austrália e Brasil, caíram 32%, para 18,98 milhões de toneladas, na semana encerrada em 9 de fevereiro, na comparação com a semana anterior, mostraram dados da Mysteel, o que estimulou o sentimento do mercado.

Isso ajudou os preços do minério a apagarem as perdas anteriores devido ao sentimento de risco depois que Trump ameaçou introduzir uma tarifa de 25% sobre todas as importações de aço e alumínio dos EUA, além das tarifas existentes sobre os metais, em outra grande escalada da mudança da política comercial no domingo.