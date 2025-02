Petróleo sobe quase 2% apesar dos temores de guerra comercial

Também impulsionando os preços estava a possibilidade de o serviço antimonopólio da Rússia probir por um mês as exportações de gasolina por grandes produtores, a fim de estabilizar os preços no atacado, disse a agência estatal TASS na sexta-feira.

"A oferta mais restrita de petróleo bruto e gasolina exportados da Rússia fez os preços do petróleo bruto do Oriente Médio subirem no início dos negócios de hoje", disse Dennis Kissler, vice-presidente sênior de negociações da BOK Financial.

(Por Anna Hirtenstein; reportagem adicional de Florence Tan e Paul Carsten)