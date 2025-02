Poste Italiane estuda investimento na Telecom Italia em meio ao interesse de rivais

Por Elvira Pollina e Valentina Za e Giuseppe Fonte

MILÃO (Reuters) - A Poste Italiane está considerando um possível investimento na Telecom Italia (TIM), disseram duas pessoas com conhecimento do assunto, e o antigo monopólio telefônico também atrai o interesse da rival Iliad e do fundo de private equity CVC Capital Partners.

A forte concorrência de preços há muito tempo vem corroendo as margens de lucro das operadoras de telecomunicações italianas e restringindo sua capacidade de fazer os investimentos necessários, daí a necessidade de consolidação.