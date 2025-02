Montadoras têm melhor janeiro em produção no Brasil desde 2021

Os emplacamentos no Brasil em janeiro somaram 171,2 mil unidades, expansão anual de 6% e marcando o terceiro ano consecutivo de aumento de vendas no país para o mês. Já as exportações saltaram 52%, para 28,7 mil veículos, em meio a um fraco desempenho do setor no ano passado.

"A base de exportação é muito fraca porque janeiro de 2024 foi muito ruim para as exportações", disse o presidente da Anfavea, Marcio de Lima Leite, em entrevista a jornalistas.

"A novidade é que o mercado argentino cresceu em janeiro 103% sobre um ano antes... pode chegar a 550 mil a 600 mil unidades (este ano)", afirmou Leite, acrescentando que o mercado argentino -- o principal para as exportações brasileiras do setor -- teve vendas de apenas 300 mil unidades nos últimos anos.

A Anfavea estima alta de 5,6% nas vendas de veículos novos no Brasil este ano e crescimento de 6,8% na produção. Para as exportações, a previsão é de expansão de 6,2%.

GUERRA COMERCIAL

Segundo a entidade, as importações de veículos em janeiro somaram 39,3 mil unidades, expansão de quase 25% ante o mesmo mês de 2024. Isso levou a uma participação de 23% de veículos importados no total vendido no país em janeiro, a maior taxa desde março de 2012.