STOXX 600 avança com ganhos em ações do setor de energia e imobiliário

Por Nikhil Sharma

(Reuters) - O principal índice acionário da Europa subia nesta segunda-feira, apoiado por ações do setor de energia e imobiliário, enquanto os mercados avaliavam o possível impacto da ameaça do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de impor tarifas a todas as importações de aço e alumínio para os EUA.

O índice STOXX 600 subia 0,27% a 544,23 pontos.