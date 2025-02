Tarifas de Trump estimulam a incerteza econômica, mas impacto sobre inflação é menos claro, diz vice do BCE

MADRID (Reuters) - As tarifas comerciais anunciadas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, podem desencadear incertezas econômicas, mas o impacto sobre a inflação é menos claro, disse o vice-presidente do Banco Central Europeu, Luis de Guindos, nesta segunda-feira.

O plano de Trump de impor tarifas de 25% sobre todas as importações de aço e alumínio para os Estados Unidos, além das tarifas existentes sobre metais, representa outra grande escalada comercial.

"Hoje acordamos com a questão do aço e do alumínio", disse de Guindos à emissora espanhola TVE. "Além dos riscos geopolíticos, acho que a política do novo governo norte-americano obviamente cria uma situação de enorme incerteza."