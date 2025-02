Taxas curtas caem apesar de ameaças de tarifas nos EUA; longas sobem

Por Fabricio de Castro

SÃO PAULO (Reuters) - As taxas dos DIs de curto prazo fecharam a segunda-feira em leve baixa, acompanhando o recuo do dólar ante o real, com investidores demonstrando cautela antes de incorporar aos preços as novas ameaças de imposição de tarifas dos Estados Unidos a produtos de outros países.

O recuo na ponta curta favoreceu a inclinação da curva, com as taxas na ponta longa encerrando em alta no Brasil.