Wall St avança com impulso de siderúrgicas por tarifas de Trump

Ações de outras siderúrgicas também subiam, com a Cleveland-Cliffs avançando 13,2%, e a Nucor ganhando 7,3%. A Alcoa tinha alta de 3,2%.

Trump também disse no domingo que anunciará tarifas recíprocas sobre vários países na terça ou quarta-feira, com vigência quase imediata, igualando as taxas cobradas por cada parceiro comercial.

"Estamos certamente em um território não marcado. Não é todo dia que um governo é tão decisivo com seus poderes executivos a ponto de tomar tantas medidas", disse Giuseppe Sette, presidente da empresa de pesquisa de mercado Reflexivity.

O Dow Jones subia 0,28%, a 44.428,86 pontos. O S&P 500 tinha alta de 0,65%, a 6.064,89 pontos, enquanto o Nasdaq Composite avançava 1,19%, a 19.756,61 pontos.

Cinco dos 11 setores do S&P 500 eram negociados em alta, com as ações do setor de energia liderando os ganhos com um aumento de 1,6%, enquanto as empresas de tecnologia subiam 1,3%.

(Reportagem de Shashwat Chauhan e Sukriti Gupta em Bengaluru)