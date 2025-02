Ações europeias batem recorde; siderúrgicas e mineradoras caem com temores sobre tarifas

Por Nikhil Sharma e Johann M Cherian

(Reuters) - As ações europeias encerraram em nível recorde uma sessão instável nesta terça-feira, com investidores avaliando a resposta da União Europeia ao aumento das tarifas do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre todas as importações de aço e alumínio, o que provocou uma queda nos papéis de recursos básicos.

O índice pan-europeu STOXX 600 fechou em alta de 0,23%, a 547,18 pontos, com as ações do setor bancário subindo 1,4% e liderando os ganhos setoriais.