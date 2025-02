Boeing entrega 45 aeronaves em janeiro, maior número mensal desde 2023

Por Dan Catchpole

A Boeing informou nesta terça-feira que entregou 45 aviões em janeiro, acima das 30 entregas do mês anterior e o maior número de entregas em um mês para a fabricante de aviões norte-americana desde 2023.

As entregas incluíram 40 aeronaves 737 MAX, superior às 25 entregues no mesmo mês do ano anterior, quando um incidente em pleno voo com um 737 MAX 9, da Alaska Air, aterrou o modelo e colocou a Boeing sob o radar de reguladores federais.