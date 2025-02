Chair do Fed diz que economia forte nos EUA significa que não há pressa em cortar juros

Por Howard Schneider

WASHINGTON (Reuters) - O Federal Reserve não tem pressa para cortar a taxa de juros dos Estados Unidos novamente já que a economia está "forte no geral", com desemprego baixo e inflação ainda acima da meta de 2% do banco central, disse o chair Jerome Powell em comentários preparados para uma audiência no comitê bancário do Senado.

"A economia está forte no geral e fez progressos significativos em direção às nossas metas nos últimos dois anos", disse Powell, com uma taxa de desemprego de 4% considerada próxima ao nível de pleno emprego e a inflação ainda mais de 0,5 ponto percentual acima da meta do Fed.