Chair do Fed vai ao Congresso dos EUA com bons dados em mãos, mas com incerteza crescente

Powell e outras autoridades do Fed sempre têm o cuidado de evitar julgamentos sobre a sensatez das ações do Executivo ou do Congresso, mantendo o foco em como a economia muda como resultado.

"O que temos agora é um mercado de trabalho bom. A economia está crescendo a uma taxa de 2% a 2,5%. A inflação diminuiu", disse Powell em uma coletiva de imprensa após a reunião de janeiro do Fed.

Mas "provavelmente há alguma incerteza elevada", dadas as mudanças nas políticas comerciais, de imigração, fiscais e regulatórias, disse Powell, com as autoridades do Fed dispostas a adiar novos cortes na taxa de juros até que fique claro como a economia se adaptará nos próximos meses.

"Não precisamos ter pressa para ajustar nossa postura de política monetária", disse Powell.

Powell levará essa mensagem ao Comitê Bancário do Senado em uma audiência que começa às 13h (horário de Brasília) e, em seguida, ao Comitê de Serviços Financeiros da Câmara na quarta-feira.

Ambos os painéis estão agora sob o controle dos republicanos, com novos presidentes. Embora em seus quase sete anos como chair do Fed Powell tenha priorizado o desenvolvimento de laços estreitos com o Capitólio, haverá muitos questionamentos por parte dos senadores e representantes de ambos os partidos.