Coca-Cola registra salto surpreendente em receita do 4º tri com preços altos e demanda estável

(Reuters) - A Coca-Cola registrou um aumento surpreendente na receita e superou as estimativas para o lucro do quarto trimestre, informou a empresa nesta terça-feira, em movimento impulsionado pelos preços mais altos e pela resiliência da demanda por seus refrigerantes.

A empresa tem se concentrado em capturar a demanda em mercados emergentes, como a Índia, e expandir seu portfólio na América do Norte para incluir marcas como a do leite Fairlife, bem como a da água com gás Topo Chico.

As parcerias com cadeias de fast-food em ofertas de refeições acessíveis, como o McDonald's, também impulsionaram as vendas.