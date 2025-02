Coreia do Sul buscará negociações com EUA após Trump anunciar tarifas sobre aço

O governo está fazendo um "esforço total" para construir laços estreitos com a administração do presidente dos EUA, Donald Trump, para proteger os interesses das empresas sul-coreanas, disse Choi.

Mais cedo na terça-feira, o ministro do Comércio da Coreia do Sul, Cheong In-kyo, disse que as tarifas de 25% de Trump, que devem entrar em vigor em março, reduziriam a demanda de aço dos EUA e corroeriam a lucratividade dos exportadores de aço.

Ele disse, no entanto, que as tarifas podem oferecer oportunidades para as empresas sul-coreanas encontrarem novos mercados de exportação.

A Coreia do Sul "considerará ativamente" se há espaço para negociação sobre as tarifas, disse Cheong, apesar da promessa de Trump na segunda-feira de que as tarifas mais altas entrariam em vigor "sem exceções ou isenções".

Cheong estava falando em uma reunião com funcionários de empresas siderúrgicas em Seul.

As ações de siderúrgicas sul-coreanas ampliaram suas perdas nesta terça-feira. A POSCO Holdings fechou em queda de 0,8%, caindo pelo segundo dia consecutivo, e a Dongkuk Steel Mill caiu 0,9%, fechando em uma baixa de três meses, enquanto o índice de referência do mercado de ações sul-coreano KOSPI subiu 0,7%.