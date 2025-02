Determinação que bloqueia Doge de Musk dos sistemas do Tesouro não se aplica a Bessent, diz juiz

Por Luc Cohen

NOVA YORK (Reuters) - Uma juíza federal esclareceu nesta terça-feira que uma determinação que restringe o acesso do esforço de corte de custos do governo por Elon Musk aos sistemas de pagamento do Departamento do Tesouro não se aplica ao secretário do Tesouro, Scott Bessent.

No sábado, o juiz distrital Paul Engelmayer bloqueou temporariamente o acesso do chamado Departamento de Eficiência Governamental de Musk aos sistemas governamentais usados para processar trilhões de dólares em pagamentos, garantindo uma vitória a uma coalizão de procuradores-gerais democratas de 19 Estados que entraram com uma ação judicial.