Dólar tem leve alta ante o real após anúncio de tarifas por Trump

Na segunda-feira, Trump elevou substancialmente as tarifas sobre importações de aço e alumínio para 25%, "sem exceções ou isenções", em medida para ajudar a indústria dos EUA, mas que aumenta o risco de uma guerra comercial em várias frentes.

No caso do alumínio, ele elevou a taxa tarifária para 25% em relação à taxa anterior de 10% e eliminou exceções de países e acordos de cotas, bem como centenas de milhares de exclusões tarifárias específicas de produtos para ambos os metais.

Uma autoridade da Casa Branca confirmou que as medidas entrarão em vigor em 4 de março. Trump também tem repetido que anunciará nesta semana tarifas recíprocas voltadas aos países que impõem taxas sobre os produtos dos EUA.

Uma vez que as medidas impactam diretamente as exportações de países emergentes, como Brasil e México, o dólar avançava sobre seus pares emergentes nesta sessão, com ganhos ante o peso mexicano, o rand sul-africano e o peso chileno.

Para além dos efeitos sobre o comércio global, os investidores também veem as políticas comerciais de Trump como inflacionárias, o que pode forçar o Federal Reserve a manter a taxa de juros elevada por mais tempo, favorecendo a divisa norte-americana.

No entanto, os ganhos do dólar eram contidos, tanto ante os pares fortes como emergentes, sendo que no Brasil a moeda tinha dificuldades de se sustentar em alta.