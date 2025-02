Faturamento do setor de shopping centers deve desacelerar em 2025, diz Abrasce

A associação também disse que sete cidades do país devem inaugurar seus primeiros shoppings este ano.

Em 2024, de acordo com a Abrasce, cinco cidades passaram a contar com shoppings, elevando o número de municípios no país com esses empreendimentos para 249. Nove shoppings foram inaugurados no país em 2024, ante cinco em 2023, totalizando 648 empreendimentos em operação no país.

O fluxo de clientes nos shoppings no ano passado aumentou 2,9% ante 2023, com uma média de 476 milhões de visitantes por mês, enquanto o número de lojas subiu 1,9%, para 123 mil.

"Apesar dos desafios macroeconômicos enfrentados pelo Brasil, o desempenho reflete uma recuperação significativa das vendas no ano anterior", disse a Abrasce, destacando as regiões Nordeste e Sul, que cresceram, respectivamente, 2,9% e 2,4%.

A Abrasce tem cerca de 400 associados em todo o Brasil, incluindo shopping centers, outlets e "mini malls".