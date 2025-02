Fed aguardará meses para reduzir juros novamente em meio a tarifas de Trump

Depois de reduzir os juros em 100 pontos-base acumulados entre setembro e dezembro, os membros do Fed, incluindo o chair Jerome Powell, têm dito recentemente que "não estão com pressa" para reduzir ainda mais os juros.

Com um mercado de trabalho forte e gastos do consumidor ainda sólidos, muitos economistas veem a maior economia do mundo em um ponto ideal, com pouca necessidade de juros mais baixos.

Trump implementou na segunda-feira novas tarifas de 25% sobre todas as importações de aço e alumínio. Por outro lado, a Casa Branca adiou seu plano de aumentar as taxas sobre México e Canadá até 1º de março, mas impôs uma tarifa de 10% sobre as importações da China.

"As tarifas são inflacionárias e podem ser bastante negativas para o crescimento econômico também. Essa incerteza significa apenas que o Fed está meio que esperando e querendo ver o que realmente acontece", disse James Knightley, economista-chefe internacional do ING.

Embora uma maioria de quase 60% dos economistas em uma pesquisa de janeiro esperasse que o banco central dos EUA reduzisse os juros em março, eles ficaram divididos na pesquisa de 4 a 10 de fevereiro sobre quando o Fed fará o próximo corte.

Uma maioria de dois terços dos analistas, 67 de 101, espera pelo menos um corte até o final de junho, com 22 dizendo março e 45 projetando um movimento no segundo trimestre.