Francês Carrefour propõe fechar capital do Carrefour Brasil; ação dispara

Os acionistas minoritários terão três alternativas como contrapartida por suas ações. Uma delas é receber R$7,70 em dinheiro por ação do Carrefour Brasil, outra é receber 1 ação do Grupo Carrefour para cada 11 ações da unidade brasileira, e uma última paga R$3,85 em dinheiro por ação do Carrefour Brasil mais 1 ação do Carrefour para cada 22 ações da controlada brasileira.

Conforme comunicados de ambas as companhias divulgados nesta terça-feira, a proposta oferece um prêmio de 32,4% em relação ao preço médio ponderado por volume (VWAP) das ações do Carrefour Brasil no mês anterior a 10 de fevereiro de 2025.

A expectativa do grupo Carrefour é de que a transação tenha um acréscimo no lucro por ação no primeiro ano.

A conclusão do negócio depende da aprovação dos acionistas minoritários do Carrefour Brasil em Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada no segundo trimestre de 2025.

Se aprovada, a transação deverá ser finalizada ainda no primeiro semestre deste ano, segundo o grupo francês.