Ibovespa avança com IPCA em linha e TIM em destaque antes de Powell

Às 11h27, o Ibovespa, referência do mercado acionário brasileiro, subia 0,93%, a 126.738,27 pontos. O volume financeiro somava R$3,88 bilhões.

No Brasil, o IBGE mostrou que o IPCA subiu 0,16% no primeiro mês do ano de uma alta de 0,52% em dezembro, em linha com as expectativas de analistas, com a menor taxa para janeiro desde o início do Plano Real em 1994. Em 12 meses, o IPCA acumulou avanço de 4,56%.

"Apesar da inflação cheia ter desacelerado, o dado de janeiro mostra que os impactos da depreciação cambial, da atividade aquecida e dos choques sobre alimentos continuam afetando o curto prazo", afirmaram economistas do Bradesco, que esperam IPCA em 5,7% no ano.

DESTAQUES

- TIM BRASIL ON avançava 5,05%, após a empresa de telecomunicações reportar lucro líquido 17% maior no quarto trimestre na comparação com o mesmo período em 2023. A TIM também divulgou projeções para o período de 2025 a 2027, que incluem o pagamento de até R$4,1 bilhões aos acionistas este ano. E ainda anunciou acordo com o banco C6 para encerrar a parceria entre as duas companhias, bem como extinguir quatro processos arbitrais em aberto entre as duas empresas.

- HAPVIDA ON valorizava-se 5,56%. Relatório de analistas do Itaú BBA destacou que nos níveis atuais as ações são negociadas a múltiplos descontados. "Embora os ventos contrários macro e as incertezas regulatórias para 2025 justifiquem algum ceticismo, a empresa ainda apresenta um forte perfil de geração de caixa, com um rendimento FCFE de 10%, mesmo sob suposições conservadoras", afirmaram em relatório, reiterando classificação de "outperform" para as ações, mas reduzindo o preço justo de R$6 para R$4,80.