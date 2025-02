Ibovespa fecha em alta com Carrefour Brasil e TIM em destaque

DESTAQUES

- CARREFOUR BRASIL ON disparou 10,08%, embalado pela proposta do controlador, o francês Carrefour, para comprar as ações da companhia detidas por acionistas minoritários e deslistar os papéis da bolsa paulista. Considerando uma das opções apresentadas aos acionistas que contempla o pagamento de R$7,70 em dinheiro por ação do varejista brasileiro, o grupo francês pagaria cerca de R$5,3 bilhões para ser o único dono do Carrefour Brasil.

- TIM BRASIL ON avançou 6,95%, após a empresa de telecomunicações reportar lucro líquido 17% maior no quarto trimestre na comparação com o mesmo período em 2023. A TIM também divulgou projeções para o período de 2025 a 2027, que incluem o pagamento de até R$4,1 bilhões aos acionistas este ano. E ainda anunciou acordo com o banco C6 para encerrar a parceria entre as duas companhias, bem como extinguir quatro processos arbitrais em aberto entre as duas empresas.

- HAPVIDA ON saltou 7,26%, tendo no radar relatório do Itaú BBA destacando que as ações são negociadas a múltiplos descontados nos níveis atuais. "Embora os ventos contrários macro e as incertezas regulatórias para 2025 justifiquem algum ceticismo, a empresa ainda apresenta um forte perfil de geração de caixa, com um rendimento FCFE de 10%, mesmo sob suposições conservadoras", afirmaram em relatório, reiterando classificação de "outperform" para as ações.

- BTG PACTUAL UNIT subiu 2,44%, mais do que recuperando as perdas da véspera, quando fechou em baixa de 1,77%, mesmo após receita e lucro recordes no quarto trimestre e previsão de manutenção do crescimento do ROAE. O Goldman Sachs elevou o preço-avo das units de R$365 para R$37. No setor, ITAÚ UNIBANCO PN ganhou 1,05%, BRADESCO PN avançou 2,33%, SANTANDER BRASIL UNIT valorizou-se 0,38% e BANCO DO BRASIL ON avançou 0,86%

- VALE ON cedeu 0,43%, acompanhando os futuros do minério de ferro na China, onde o contrato mais negociado em Dalian caiu 1,1%. No setor, CSN MINERAÇÃO ON perdeu 1,48% e CSN ON recuou 2,21%, enquanto GERDAU PN avançou 0,97% e USIMINAS PNA subiu 3,5%, com agentes analisando ainda os potenciais reflexos das tarifas dos EUA sobre o aço e alumínio após Trump oficializar a medida. CBA ON subiu 5,51%.